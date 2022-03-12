Turgutluspor'da Arıkan sesleri

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Saryer'e yenilen ve teknik direktör Nazım Gülay'la yollarını ayıran Turgutluspor, yeni teknik adamını belirlemek için çalışmalarına hız verdi. Düşme hattında yer alan Ege ekibinin Nadir Arıkan'la görüştüğü bildirildi. Sezona Kazım Akgün'le başlayan, Atilla Gerin ve Nazım Gülay'la çalışan kırmızı-siyahlılar 3 teknik direktör değiştirdi. Arıkan'la prensipte anlaşma sağlayan yönetimin en kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-03-12 11:04:16



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