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Sarıgöl'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni yapıldı

İHA

Sarıgöl'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni yapıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi. Programda İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan öğrenciler ödüllendirildi.
Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe öğretmeni Canan Aydın tarafından hazırlanan tiyatro etkinliği büyük alkış toplandı.
Tören, okullar arası düzenlenen 'İstiklal Marşını güzel okuma' yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Törene Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü vekili Ömür Akif Aydoğdu, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen ismet Altun, İlçe Müftüsü Osman Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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