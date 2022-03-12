Otomobil, refüje çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emre SAÇLI/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, refüje çarpıp, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Ankaraİzmir kara yolu Mersindere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Turgutlu yönüne giden E.Y.´nin (26) direksiyon kontrolünü yitirdiği 45 AHK 311 plakalı otomobil, refüje çarpıp, takla attı. Kazada, sürücü E.Y. ile yanındaki İ.D. (35), M.Ç. (30) ve Rıdvan Yarşi (33) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Rıdvan Yarşi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-03-12 16:16:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.