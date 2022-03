Turgutluspor'da teknik direktörlüğe Nadir Arıkan getirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor'da teknik direktörlük görevine Nadir Arıkan getirildi.

Turgutluspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Geçtiğimiz günlerde devre arasında takımın başına getirilen Nazım Gülay ile yollarını ayıran Turgutluspor, Nadir Arıkan ile anlaştı. Yeni teknik direktör Nadir Arıkan için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Nadir Arıkan hocamız şampiyon olup 2. Lig’e çıktığımız dönemde teknik ekibimizde görev alan değerli bir hocamızdı. Biz Nadir hocamıza ve ekibine inanıyoruz. Bizim dönemimizde Turgutlulu ve Turgutluspor’lu paydaşların bir araya geldiğinde 3. Lig’de şampiyon olmuştuk. Aynı sinerjiyi yeniden oluşturmamız lazım. Turgutluspor için herkesin taşın altına elini sokması gerektiğine inanıyorum. Güzel güzel yakın. Ben inanıyorum, herkesin inanıp bu takıma sahip çıkmasını istiyorum. Anlaşma her iki taraf için hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Tecrübeli bir hocaya takımı emanet ettikleri için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, “Öncelikle anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Nadir Arıkan hocamıza olan inancımız tam. Tecrübesine inanıyor ve güveniyoruz. Çetin başkanımızın da dediği gibi, hep birlikte olup Turgutluspor’u hak ettiği yerlere getirmemiz gerek” diye konuştu.

Şampiyonluk yaşadığı kulübe geri dönmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden yeni teknik direktör Nadir Arıkan, “Bana bu görevi layık gören Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a, Başkanımız Ahmet Daşkan’a ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibim, oyuncularımız ve personelimiz ile birlikte Turgutluspor’u layık olduğu yere getirmek için gece gündüz çalışacağız. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Arıkan, resmi sözleşmeye imza attı. Arıkan'ın yardımcı ekibinde; Tolga Yalansız, Onur Yeniyurt, Fatih Çağlın, Altınay Çetin yer aldı.

