Turgutluspor'un çim sahaları bakıma alındı

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Irlamaz Vadisi Spor Tesisleri’nde bulunan 4 çim sahadan ikisi Turgutlu Belediyesi tarafından bakıma alındı. Diğer 2 sahanın ise sezon bitiminde bakıma alınacağı öğrenildi.

Her zaman sporun ve sporcunun yanı sıra Turgutluspor’un da yanında olan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın talimatları sonrası, Irlamaz Vadisi Spor Tesisleri’nde bulunan çim sahalar bakıma alındı. Zemini kaldırılan çim sahaların drenaj ve tesviye çalışmasının ardından yeni baştan çim ekimi yapılacak. Yenilenen yüzü ile Turgutlu’nun en büyük değeri olan Irlamaz Vadisi Spor Tesisleri, yine Ege’nin en gözde spor tesisi olarak dikkat çekecek.



Başkan Akın’a teşekkür etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a teşekkür eden Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan, “Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Belediye Başkanımız Çetin Akın, Ege’nin en büyük ve en gözde tesislerinden biri olan Irlamaz Vadisi Spor Tesisleri’nde bulunan 4 adet çim sahamızdan 2’sinin bakıma alınmasına ön ayak oldu. Şimdi iki sahamıza bakım yapacağız, sezon sonunda da kalan iki sahamız bakıma alınacak. Kendisine şahsım, yönetim kurulum ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Her şey Turgutluspor için.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.