Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 16.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi İstanbulİzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. (34/K) idaresindeki 16 ZU 808 plakalı otomobil ile Ukrayna vatandaşı Lakovenko Oleksandr idaresindeki AA 5277 BP araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve takla atarak yol kenarındaki şarampole düşen, 16 ZU 808 plakalı araçta sürücü Ö.Ç. yolcu konumda bulunan S.Ç. (39/E), N.Ç. (5/K) ve B.Ç. (9/E) yaralandı. Yaralılar Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken Ö.Ç., N.Ç. ve B.Ç. yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. S.Ç. isimli yolcu ise hayati tehlikesi bulunduğu için Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.