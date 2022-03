Manisa esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren sanayi esnafı tarafından Türk Kızılay Manisa Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi bağışlandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi esnafı ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Sanayi esnafı tarafından Türk Kızılay Manisa Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi bağışlandı. Sanayi sitesinde bir tasarım firması sahibi olan Ahmet Can Çay öncülüğünde başlatılan kampanya ile sanayi sitesi esnafları bir araya gelerek gıda malzemesi bağışında bulundu. Bir işyerinde muhafaza edilen gıda malzemeleri, Türk Kızılay Gönüllüleri ve sanayi esnaflarının desteği ile kolilere konulup, araçlara taşındı.

Türk Kızılay Manisa Şubesi depolarında muhafaza edilen gıda kolileri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde kent genelinde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Sanayi sitesi esnaflarından olan ve bağış kampanyasını başlatan Ahmet Can Çay, yaptığı açıklamada, Sanayi sitesi esnaflarının desteği ile 100 gıda kolisi hazırladıklarını belirterek, amaçlarının, iyilikte ve hayırda yarışmak olduğunu söyledi. Çay, "Küçük Sanayi sitesi esnaflarımıza bağış kampanyamız ile ilgili duyuru da bulunduk. Esnaf arkadaşlarımız ve çevremizde bulunan dostlarımızın desteği ile bugün 100 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerine teslim ediyoruz. Rabbim hayırlarımızı kabul eylesin. Hep birlikte hayırda yarışalım" dedi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi Başkanı Selman Keresteci de, Hayırda yarışmanın, muhtacın yüzünü güldürmenin paha biçilemeyecek kadar büyük bir zenginlik olduğunu belirterek, Sanayi Sitesi esnaflarına teşekkür etti.

Türk Kızılay'ın her yıl binlerce ihtiyaç sahibine yardımda bulunduğu hatırlatan Keresteci, "Türk Kızılay muhtacın kapısı ve sırtını dayadığı dayanaktır. Hayırseverlerimizin desteği ile her yıl binlerce aileye çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Manisalı sanayi sitesi esnaflarımıza duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum. Esnaflarımız tarafından bizlere emanet edilen gıda kolilerine en kısa zamanda ihtiyaç sahibi ailelere teslim edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.