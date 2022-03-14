Burası Sibirya değil Manisa Manisa'da don vuran bağlarda buz sarkıtları oluştu Buzla kaplanan üzüm bağları don tehlikesine karşı uyutularak korunuyor Asmaların üzerindeki buz sarkıtları ilginç görüntüler oluşturdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi sonrası üzüm bağlarında oluşan buz sarkıtları ilginç görüntülere sahne oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mart ayı gelmesine rağmen hava sıcaklıkları sıfırın altında seyretmeye devam ediyor. Özellikle gece yarısından sabaha karşı sıcaklıkların daha da düşmesi, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği bağlarda da don tehlikesini meydana getiriyor. Don tehlikesine karşı bazı çiftçiler yağmurlama sistemiyle bağlarını sulayarak asmaların zarar görmesinin önüne geçmek isterken, su verilen bağlarda buz sarkıtları oluştu. İlginç görüntülere sahne olan bağlardaki buz sarkıtları adeta Sibirya'yı andırdı.



"Bağların üzerinde oluşan buz tabakası bitkinin yaşamasını sağlıyor"

Öte yandan yağmurlama sistemi sayesinde oluşan buz tabakaları bitkinin soğuğa maruz kalmadan donmasını sağlayarak canlılığını yitirmesinin önüne geçiyor. Yağmurlama sistemi hakkında bilgi veren üzüm üreticisi Fatih Türkyılmaz, "Yağmurlama sistemi, asmalarda yaklaşık 15 ile 18 derece arasındaki sıcak suyla bitkilerin korunması amacıyla yapılmış bir uygulama. Bu uygulamada yağmurlama sistemiyle akşam saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşmeye başladığında bu çıkan su tanecikleri bitkilerin üzerine gelerek bir buz tabakası oluşturmakta. Bu oluşan buz tabakası da ilerleyen saatlerde özellikle sabaha karşı çok daha sıfırın altına düşmesiyle bir izolasyon vazifesi görüyor. Bitkideki canlılığın daha düşük sıcaklıklara maruz kalıp ömrünü yitirmesini engelleyen bir sistemdir. Ben bu sistemi 4 yıldır kullanıyorum. 34 santimetre filizlerin bile buzla kaplanıp ertesi gün buzların çözülmesi sonrası filizin hayatını devam ettiğini gördük. Bu sene de yağmurlama uygulamasıyla başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.



"Bu sistemin bağları çok büyük oranda koruduğunu tespit ettik"

Alaşehir Ticaret Borsası Ziraat Mühendisi Süleyman Yüksel, yağmurlama sistemiyle asmaların buzla kaplanmasının bağları koruduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Son birkaç gündür bağlarda, özellikle erkenci çeşitlerde havaların da etkisinden dolayı zarar meydana gelmekte. Erkenci bölgelerde yer alan çekirdeksiz Sultani üzüm bağlarında don tehlikesi artmakta. Hava sıcaklıkları eksi 5'lere kadar düşmekte. Donla mücadele eden çiftçilerimiz, yağmurlama sulama sitemiyle bağların üzerini buzla kaplayıp bitkinin içindeki hava sıcaklığını çubuklara yansıtmamaya çalışıyor. Önceki tecrübelere bakılırsa bu sistemin bağları çok büyük oranda koruduğunu tespit ettik. Zarar ve hasarın boyutu hakkında şu anda konuşmamız erken. İlerleyen günlerde incelemelerde bulunarak zararın büyüklüğünü tespit edebiliriz" diye konuştu.

Bağlarda yağmurlama sistemi olmayan çiftçilerin don nedeniyle gördüğü zarar ilerleyen günlerde tespit edilecek.

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