Manisalı fenomen kasap animasyon filmi oldu Sosyal medyada yayılan animasyon filmi milyonlara ulaştı Sınırları aşan fenomen kasap Katar, ABD ve İngiltere'deki hayvanseverlerin desteğiyle sokak hayvanlarını besliyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Kedi Yeşim" ile yaşadığı diyaloğuyla dünya çapında üne kavuşan kasap İkram Korkmazer, bir çok ülkeden hayvan severin desteği ile sokak hayvanlarını besliyor. Hayvansever kasap Korkmazer ile 2019 yılında ölen kedisi Yeşim'in yaşadıkları, kim tarafından yapıldığı bilinmeyen animasyon filmiyle milyonlara ulaştı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hayvan sever kasap olarak bilinen ve "Kedi Yeşim" ile olan diyaloğuyla dünya çapında üne kavuşan kasap İkram Korkmazer, bir çok ülkeden hayvan severin desteği ile sokak hayvanlarını besliyor. Kasap İkram Korkmazer, Katar, ABD, İngiltere, Kuzey İrlanda, Fransa, Almanya ve Türkiye'de bulunan hayvan severlerin maddi desteği ile sokak hayvanlarını beslerken, cep telefonu ile çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlıyor.

2019 yılında ölen "Kedi Yeşim" ile animasyon filmi de yapıldığını belirten İkram Korkmazer, hayvan severlerin desteği ile gün içerisinde, karnı acıkıp iş yeri önüne gelen 1012 köpek, 78 kedi beslediğini söyledi. Bir çok ülkeden kendisine destekler geldiğini söyleyen Korkmazer, "Sosyal medya hesabımdan sokak hayvanlarını beslediğim videoları görüyorlar. Bu sefer 'Bizim de katkımız' olsun diyenler yemek parası gönderiyorlar. Günde 12 köpek var gelen. 8 kadar da kedi var. Bunların bakım masraflarına destek oluyorlar. Şu an en çok Katar'dan, ABD'den, İngiltere'den Kuzey İrlanda, Fransa, Almanya'dan ve Türkiye'den de 2 kişi destek oluyorlar. Hangi ülkeden olduğunu bilmiyorum ama sokak hayvanlarına baktığım için bir animasyon filmi de hazırlanmış. Çok izlendi" dedi.

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