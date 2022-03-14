Turgutluspor'da sahalar bakımda



TURGUTLU, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Turgutluspor, tesislerinde bulunan çim sahaları bakıma aldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın´ın girişimiyle Irlamaz Vadisi Spor Tesisleri´nde bulunan çim sahalardan 2'si tepeden tırnağa yenilenecek. Zemini kaldırılan sahaların drenaj ve tesviye çalışmasının ardından yeni baştan çim ekimi yapılacak. Belediye Başkanı Çetin Akın´a teşekkür eden Başkan Ahmet Daşkan, "Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Çetin Akın, Ege´nin en büyük ve en gözde tesislerinden biri olan Irlamaz Vadisi Spor Tesisleri´nde bulunan 4 adet çim sahamızdan 2´sinin bakıma alınmasına ön ayak oldu. Şimdi iki sahamıza bakım yapacağız, sezon sonunda da kalan iki sahamız bakıma alınacak" dedi. Öte yandan bu sezonki dördüncü teknik direktör olarak Nadir Arıkan'la sözleşme imzalayan Turgutluspor'da yönetim kurulu kararıyla genel kaptanlık görevine de Fahrettin Solmaz getirildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-03-14 10:47:26



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