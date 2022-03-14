Yunusemreli judocular Ordu'da fırtına gibi esti

Yunusemre Belediyesporlu judocular, 61 ilden 715 sporcunun katılımıyla Ordu'da düzenlenen Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak en başarılı kulüplerden biri oldu.

Yunusemre Belediyesporlu judocular, başarı halkasına bir yenisini daha ekleyerek yine göz doldurdu. Türkiye Judo Federasyonu tarafından 61 ilden 715 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Mavi Beyazlı judocular, 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya ile en başarılı kulüplerden biri oldu. Şampiyonada 78 kiloda Sümeyye Kaya Türkiye Şampiyonu olurken, aynı kiloda Şeyda Nur Çiçek Türkiye 3.sü oldu. 70 kiloda Emine Çelen, 81 kiloda Enes Pınar, +100 kiloda Mehmet Alp Seçilmiş de Türkiye 2.si olmayı başardı. Yunusemre Belediyespor şampiyonada Manisa'nın topladığı 6 madalyanın 5'ine imza atarak büyük alkış alırken, milli takıma da 5 sporcu kazandırmış oldu. Judoda tarih yazmaya devam ettiklerini belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Manisa'yı en iyi şekilde temsil eden sporcularla gurur duyduklarını söyledi. Bundan sonraki hedeflerinin milli takım seviyesinde madalyalar almak olduğunu kaydeden Alkan, "Judoda Türkiye çapında madalya kazanmak çok zor bir iş. Yoğun katılımın olduğu şampiyonada 5 sıkletin 4'ün de final yaptık. Gençlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Antrenörlerimizi de böylesine değerli sporcuları milli takıma kazandırdığı için ayrıca kutluyorum. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin bizlere çok önemli destekleri var. Başkanımız, sporun her dalını önemserken, verdiği destekle bizlere güç veriyor. Bu madalyaları kendisine armağan ediyoruz. İnşallah bu desteklerin karşılığında uluslararası seviyede de başarılar elde ederiz." diye konuştu.

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