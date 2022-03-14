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İlahiyat öğrencileri Çanakkale'de ecdadın huzurunda duaya durdu

İHA

İlahiyat öğrencileri Çanakkale'de ecdadın huzurunda duaya durdu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Manisa CBÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencisi 110 genç, Şehzadeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Çanakkale'de ecdadın huzurunda duaya durdu.
Gezinin ilk durağında, Manisa CBÜ’lü öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından sabah namazı vaktinde Çanakkale Tacettin Aslan ilahiyat Camiinde karşılandı.
Sabah namazı programına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimetullah Akın katıldı. Cemaatle kılınan sabah namazından sonra Prof. Dr. Akın, "İlahiyatlı olmanın önemi ve sorumlulukları" hakkında öğrencilerle sohbet etti. Akın konuşmasında: ilahiyatlı olmanın toplum nezdindeki karşılığını, ihlas ve samimi olmanın önemini yapılması gereken ne varsa önce insanın kendisinden başlaması gerektiğini ayet ve hadisler ışığında anlattı. Kahvaltı ikramından sonra şehitlikleri gezen öğrenciler şehitlikte ay yıldızlı bayrak açarak İstiklal Marşını okudu. Şehitlik ziyareti öğrencilerin okudukları hatimlerin duasıyla sona erdi.
İlahiyat Fakültesi öğretim Üyesi Dr. Ahmet Erdinçli, "Manisa ilahiyat fakültesi öğrencilerimiz tarafından okunan 6 hatmin duasını Çanakkale şehitlikte yapmak üzere düzenlediğimiz bu gezide bizleri misafir eden Dekanımız Prof. Dr. Nimetullah Akın hocama, sabah namazına teşrif eden valimize ve Çanakkale İlahiyat Fakültesi öğrencilerimize güzel ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Güzel bir buluşma oldu. Ayrıca bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen MCBÜ Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç Bey'e, dekan yardımcımız Prof. Dr. Abdulgaffar Aslan Bey'e, Şehzadeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'ne en önemlisi maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi olan Furkan Yorgun konuşmasında geziden gençler olarak çok memnun kaldıklarını belirterek, "Ceddimizin tarihimizdeki en şanlı savaşlarından birini gerçekleştirmiş olduğu topraklara yapmış olduğumuz ziyarette 'İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin', '1 hatim 30 genç 3 hatim 90 genç' sloganı projesi ile Şehzadeler Şehri Manisa'dan Zaferler Şehri Çanakkale'ye gezimizi düzenledik. Bu programda emeği geçen bizlere her zaman desteklerini sunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç hocama, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan yardımcısı Prof. Dr. Abdulgaffar Aslan hocama teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Manisa CBÜ İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Erdinçli, Şehzadeler Gençlik Koordinatörü İbrahim Gözcü, Diyanet Gençlik Spor Kulübü Başkanı Murat Emgener ve Furkan Yorgun’un refakat ettiği gezi Çanakkale Diyanet Gençlik Merkezi ziyareti ile son buldu.

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