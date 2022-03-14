Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nda eski başkana vefa Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nda yeni yönetim toplandı

Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası’nın 3 Mart’ta yapılan olağan genel kurulunda başkan seçilen Adem Şahin, odanın bir önceki dönem başkanı Ali Bartu'ya, bugüne kadarki hizmetleri için vefa plaketi takdim etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulda Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası'nın başkanlığına seçilen Adem Şahin, yeni yönetimini oluşturdu. İlk toplantısını yapan Baskan Şahin'in yardımcılığına Rahime Ecerbilgiç, denetim kurulu başkanlığına ise Sevcan Alkan oy birliği ile seçildi. Şahin, toplantı öncesinde odanın bir önceki dönem başkanı Ali Bartu'ya da bugüne kadarki hizmetleri için vefa plaketi takdim etti. Toplantıda konuşan Başkan Şahin,"Bu ilk toplantımız. Henüz yolun başındayız. Yolumuzun uzun ve meşakkatli olacağını biliyoruz ama ben ekibime güveniyorum. Birlik ve beraberlikle her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz. Sorunları biliyor, çözüm noktasında da çalışmalarımızı anlaştmıştık. Şimdi üyelerimizden biraz sabretmeleri ve bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Yaptığımız ilk toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Bundan sonraki toplantılarda da Rabbim hayırlı hizmetlere kararlar alıp imzalar atmayı nasip etsin" dedi.

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