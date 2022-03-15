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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisar’da yapılacak kavşağa Hüseyin Eryüksel’ın adı verilecek

İHA

Akhisar’da yapılacak kavşağa Hüseyin Eryüksel’ın adı verilecek

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı 2. Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplu ulaşım esnafına destek, Akhisar’da yapılacak kavşağa merhum Hüseyin Eryüksel’in adının verilmesi ile imar komisyon raporlarının oylandığı toplantıda, Başkan Ergün, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı 2. oturumu öncesi meclis üyelerine hitap eden Başkan Ergün, “İlk toplantımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi önemli bir günde gerçekleştirmiştik. İkinci oturumumuz da yine anlamlı bir gün olan 14 Mart Tıp Bayramı’na denk geldi. Bu vesileyle toplantımızın öncesinde değerli hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Yunusemre Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Çerçi başta olmak üzere; meclisimizde eczacı, diş hekimi, sağlık memuru ve veteriner hekim arkadaşlarımız da var. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.
Konuşmasında Milli Mücadele Kahramanı Şehit Makbule Hanım’ı da anan Başkan Ergün, “17 Mart, Manisa’mızın milli mücadele dönemindeki yiğit isimlerinden Gördesli Makbule hanımın şehadetinin 100’üncü yıl dönümü. İşgal altındaki şehrimizde düşmana karşı kahramanca çarpışan, onlara ağır kayıplar yaşatan ve 21 yaşında şehadet şerbetini içen kahramanımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor’un milli sporcusu Zilan Ertem’i de tebrik eden Başkan Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde çocuklarımıza ve gençlerimize 15 branşta spor yapma imkanı sağlıyoruz. Judo branşımızda milli takım sporcumuz olan Zilan Ertem, Hırvatistan’da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda altın madalya kazanarak, bizleri gururlandırdı. Kızımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
Toplu ulaşım esnafına destek, Akhisar’da yapılacak kavşağa merhum Hüseyin Eryüksel’in adının verilmesi ile imar komisyon raporlarının oylandığı toplantıda, Başkan Ergün, alınan kararların hayırlı olmasını diledi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından 12 Nisan Salı günü toplanmak üzere, birleşime son verildi.

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