Çiftçiler aldıkları eğitimle bilinçleniyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde verilen eğitimlerle çiftçiler daha bilinçli üretim için kendilerini geliştiriyor.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallerde çiftçilere eğitim toplantısı yapılarak çiftçilerin bilinçlendirilmesi sağlanıyor. Çiftçi eğitim toplantısının yapıldığı Ahmetaga Mahallesi'nde video eşliğinde çiftçilere bağlarda zararlılarla mücadele, entegre mücadelesi ve pestisit konuları hakkında bilgiler verildi. Toplantı sonunda çiftçilerden gelen sorular ise Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından cevaplandırıldı.

Ahmetağa Mahallesi'nde yapılan toplantıyla katılım oldukça yoğun olurken, yetkililer bu tür toplantıların diğer mahallelerde de yapılacağını belirtti.

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