Otomobil karşı şeride geçti, sürücü ölümden döndü

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü.

Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte A.Y.(21) yönetimindeki 45 ABM 672 plakalı otomobil, Durasıllı Mahallesi Kemaliye yol ayrımı mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.