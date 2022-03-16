Alaşehir Kızılay'da görev değişimi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılayı Deneği olağan kongresinde yeni başkan Nedim Yamak oldu.

Türk Kızılayı Derneği Alaşehir Şubesi olağan kongresi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Arif Günay'ın aday olmadığı seçimlerde Nedim Yamak 23 üyenin oylarını alarak yeni başkan oldu.

Alaşehir’de esnaflık yapan Nedim Yamak’ın yönetim kurulu üyeleri ,Ahmet Kıymık, Erdinç Moloz, Uğur Er ve Mehmet Yatağan’dan oluşurken, Denetim kurulu Ersoy Doğan’dan oluştu.

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