Şehzadeler Belediyesi’nden istihdam garantili meslek kursu

Gençlik Merkezi’nde açtığı Mesleki Geliştirme Kursları ile sayısız vatandaşa kurs vererek, bir meslek edinmelerine yardımcı olan Şehzadeler Belediyesi, Yeni açtığı Öz Bakım Destek Elemanı Kursu ile kurs yelpazesini genişletti. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde açılan kursta eğitim alan kursiyerler, kurs sonunda hem MEB onaylı sertifika alacak hem de iş sahibi olabilecek.

Manisalı vatandaşların meslek sahibi olmalarına açtığı Mesleki Geliştirme Kursları ile yardımcı olan Şehzadeler Belediyesi, kurs yelpazesine Öz Bakım Destek Elemanı Kursu’nu da ekledi. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde verilen 305 saatlik kurs sonunda başarılı olan kursiyerler hem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika alacak hem de kursiyerlerden başarılı olanlar Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından istihdam edilecek. 24 kişinin katıldığı kursta kursiyerlere Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Ezgi Senal tarafından Sağlık Meslek Etiği, İş Güvenliği, Temel Anatomi, Hasta Bakımında Uygulanması Gerekenler, Beslenme gibi konularda eğitimler veriliyor. Modüller şeklinde ilerleyen kursta her modül sonunda sınavlar yapılıyor ve 14 modül sonra kursiyerlerin not ortalamaları belirleniyor. Bu ortalamaya göre başarılı olanlara sertifikaları veriliyor. Aldıkları sertifikalar sayesinde kursiyerler hastaneler, bakım evleri, huzur evleri ve gündüz kreşlerinde çalışabilme imkanı bulabiliyor.

Kurs hakkında açıklamalarda bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Kurulduğumuz günden beri hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çeşitli kurslar açarak, onların eğitimlerine, gelişimlerine katkıda bunmaya özen gösterdik. Mesleki Geliştirme Kurslarımızla vatandaşlarımızın daha kolay iş bulabilmelerine yardımcı olmanın caba ve gayretinde olduk. Gelen yoğun talepler doğrultusunda bu kurslarımıza Öz Bakım Destek Elemanı Kursumuzu da ekledik. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerimizden bazıları Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından istihdam edilecek.” dedi.

