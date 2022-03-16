Turgutluspor'da Niğde maçı Akın'dan

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TURGUTLU, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alıp yeni teknik patronu Nadir Arıkan yönetiminde kurtuluş ateşini yakmayı hedefleyen Turgutluspor'a Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan destek geldi. Kırmızı-siyahlı ekibin grupta bu hafta pazar günü evinde oynayacağı Niğde Anadolu FK maçının biletlerini Belediye Başkanı Çetin Akın Satın aldı. Biletler maç günü 7 Eylül Stadı'nın gişelerinden taraftarlara ücretsiz olarak dağıtılacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu

2022-03-16 12:59:29



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