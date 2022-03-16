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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden Akgedik TOKİ’ye 65 bin metrekarelik sıcak asfalt

İHA

Büyükşehirden Akgedik TOKİ’ye 65 bin metrekarelik sıcak asfalt

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Akgedik Mahallesi’nin TOKİ konutları bağlantı yolunda sıcak asfalt atımına başladı. Çalışma kapsamında 4 buçuk kilometrelik yol güzergâhında 65 bin metrekarenin üzerinde sıcak asfalt atılarak, yolların yenilemesi gerçekleştirilecek.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut ile birlikte Akgedik TOKİ bağlantı yolunda gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında heyete Akgedik Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar da eşlik etti.

Yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor
Asfalt çalışmalarının ardından açıklamalarda bulunan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Yunusemre ilçemizin Akgedik Mahallesinde bulunan TOKİ yerleşkesine hizmet veren yaklaşık 3 buçuk kilometrelik güzergâh üzerindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda burada yol çalışmalarımız başladı. TOKİ tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın hizmet alabilmesi için yapılan bu yolda, yağışlardan ve tonajlı araçların geçmesinden dolayı ciddi bozulmalar meydana gelmişti. Genel Sekreter Yardımcımız, MASKİ Genel Müdür Yardımcımız, Kanalizasyon Daire Başkanımız, Fen İşleri Daire Başkanımız, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı olarak çalışmaları yerinde inceliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile yolun yapısında bozulmalara meydan veren yoğun yağışları yol platformu üzerinden tahliye edecek gerekli altyapı çalışmalarının kontrolünü, gerekirse yerinde yapımı gibi hususların değerlendirmesini yaptık. Ayrıca burada Kayapınar ve Emlakdere Mahallelerimizden Gürle Mahallemize doğru hizmet veren yolla arasında açılmış atıl durumda bir ham yol vardı. O kısmında 10 metrelik bir şeritle birleşimini yaptık. Orada da yağmur suyu çalışmalarımızı tamamladık. Manisa Organize Sanayi Bölgemizin 4’üncü ve 5’inci kısmından şehir içinden gelen trafiği, tekrar burada üzerinde bulunduğumuz TOKİ yerleşkesine hizmet veren caddeye bağlayan noktada yaklaşık 800 metrelik atıl bir kısım vardı. Oranın da tekrar çift şerit olarak yapımını tamamlayacağız. Giriş noktasındaki döner kavşağı tamamlayacağız. Orta refüjde ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmaların tamamını onaracağız. Altyapı çalışmalarının tamamını bitirdikten sonra yaklaşık 3 buçuk kilometre burada ve Menemen anayoluna bağlayan 1 kilometrelik yolda dahil olmak üzere 4 buçuk kilometrelik kısımda 65 bin metrekarenin üzerinde bir sıcak asfalt çalışması yapacağız. Tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bu güzergahta, onların tonajına dayanacak şekilde 25 cm sıkışmış kalınlıkta, 12 cm bitümlü alt temel, 8 cm binder ve 5 cm aşınma şeklinde tamamlayacağız. 15 araçlık tır filosu, 2 tane süper finişher asfalt serici makinesi, silindirlerimiz, kazıma makinemiz ve diğer iş makinelerimizle seferber olmuş durumdayız. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
Akgedik Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar ise Başkan Ergün’e teşekkür ederek şunları söyledi: “Akgedik Mahallemizin bağlantı yollarının GürleOSB asfalt çalışması başladı. İnşallah en kısa zamanda bitirerek vatandaşlarımızın kullanımına açarız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

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