Salihli’ye 400 yataklı hastane yapılıyor

Manisa’nın Salihli ilçesi tarihinin en büyük kamu yatırımı olacak olan 400 yataklı Devlet Hastanesi, ihaleye çıkıyor. Projesi ve mimari çalışmaları tamamlanan hastanenin yapım ihalesi ise 15 Nisan 2022'de Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacağı öğrenildi.

Bölgenin tarım, eğitim ve aynı zamanda sağlık kenti olan Salihli’nin 400 yataklı modern hastane hayali gerçek oluyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu bahçesine yapılacak olan ve 84 bin metrekare alan üzerine yapılacak dev hastanenin yapım ihalesi 15 Nisan’da yapılacak. 8 kattan oluşan yeni Salihli Devlet Hastanesinde 400 yatak, poliklinikler, ameliyathaneler, yoğun bakım (yetişkin ve yenidoğan dahil), acil müşahede odasının yanı sıra kreş ve idari bina yer alacak.

Salihli'nin gelecek 50 yılının planlanmasına yönelik yatırımları hizmete sunduklarını belirten AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç "Üniversite bahçemize yapılacak olan 400 yataklı dev hastanemizin yapım ihalesi 15 Nisan’da yapılacak. Yapım ihalesine Sağlık Bakanlığımız çıkacağı, Salihli tarihinin en büyük kamu yatırımı olacak hastanemiz şimdiden Salihli’mize hayırlı olsun” dedi. Dinç “400 yataklı Salihli Devlet Hastanesini ilçemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca, Manisa Milletvekilimiz İsmail Bilen ve bölge AK Parti milletvekillerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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