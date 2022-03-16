İnşaat firması sahibi, aracının takla attığı kazada öldü

Emre SAÇLI/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde refüje çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü inşaat firması sahibi Fırat Erkul (33), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, Ankara-İzmir yolu Caferbey Mahallesi kavşağında meydana geldi. Salihli'den İzmir'e giden Fırat Erkul'un kullandığı 45 AAH 450 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp, takla attı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Erkul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Erkul'un cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Erkul'un, ilçede faaliyet gösteren inşaat firmasının sahibi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2022-03-16 15:18:07
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