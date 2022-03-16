Hem hobi ediniyorlar hem de ekonomiye katkı sağlıyorlar

Yunusemre Belediyesi Topçuasım Hanımlar Lokali’nde eğitim alan kursiyerler bir yandan yeni hobiler edinirken bir yandan da ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan hanım lokalleri ve meslek edindirme kursları aracılığı ile hanımların kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor. Topçuasım Hanımlar Lokali’nde kurs gören hanımlar, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan uzman öğretmenler rehberliğinde eğitimler alıyor. Topçuasım Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında hanımlar dikiş, plates, oyun grubu, ahşap boyama, takı tasarımı, Kur’anı Kerim okuma, örgü, çeyiz işleri, iğne oyası, makrome kursu görüyor. Kurslara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yaptığı açıklamada, “Hanım lokallerimizde vatandaşlarımız birçok kurs görerek hem zamanlarını değerlendiriyor hem de evlerine katkıda bulunuyor. Topçuasım Hanımlar Lokalimizde birbirinden farklı kurslarda birçok hanım eğitim alıyor. Belediye olarak hanımlarımıza yönelik kurslarımız ve etkinliklerimiz sürecek” dedi.

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