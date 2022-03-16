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Manisa’da ‘Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’ Şehit ailesi ve gaziler duygusal anlar yaşadı

İHA

Manisa’da ‘Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’ Şehit ailesi ve gaziler duygusal anlar yaşadı

Manisa Valiliği ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni’nde, şehit ailesi ve gazilere madalya ve beratları verildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Çok zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Atalarımız bize bu güzel vatanı bırakmışlar. Bu en güzel en değerli yerin de bir bedeli var. İşte zaman zaman maalesef bize bu bedeli ödetmeye çalışıyorlar. 56 yıl öncesine gittiğimiz de Türkiye’de ana gündem maddelerimizi sormuş olsaydık terör, terörle mücadele birinci sırada yer alırdı. Bugün en azından ‘çok şükür’ diyebiliyoruz ki artık gündemimizde ilk 5 sırada bile terör ve terörle mücadele yok. Ama o tehlikenin bittiği geçtiği anlamına gelmez. Atalarımızın güzel bir sözü var; ‘Su uyur düşman uyumaz’ demişler. Atalarımızın bu lafıyla biz hep gözümüz açık tetikte vatanımızı savunmak için beklemek, hazırlıklı olmak, güçlü ve birlik içinde olmak zorundayız. Çevremize baktığımızda güneyimizde Suriye, Irak kargaşa içinde. Doğumuzda İran devamlı çevresinde problemler yaşayan bir ülke. Yakında Ermenistan – Azerbaycan savaşı hemen doğumuzda yaşandı. Batımıza baktığımızda Balkanlar kaynayan bir kazan durumunda. Şu anda bir silahlı çatışma yok ama yarın orada hiçbir şey olmayacağı garantisi yok. Devamlı dünyanın bir şey olur beklentisinde baktığı bölgelerden biri. Yunanistan zaten ‘Megali idea’ dedikleri Anadolu’yu da Yunanlaştırma ideasından hiçbir zaman vazgeçmediğini biliyoruz. Kuzeyimizde Ukrayna – Rusya savaşı başladı. Dolayısıyla etrafımız kaynayan bir kazan şeklinde. Böyle bir coğrafya içerisinde rahat bir şekilde şu programı yapabiliyorsak bunu önce şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu biliyoruz. Eğer onlar bu ülke için seve seve canlarını feda edecek şekilde o mücadeleyi vermemiş olsalardı bizler de o kargaşanın içerisinde olurduk. Ama ben inanıyorum ki bizim devlet olarak millet olarak birlikteliğimiz, gücümüz arttıkça artık bizimle uğraşmak yerine bizimle iş birliği yapmak durumunda olacaklardır. Bunu da yavaş yavaş gördüklerini düşünüyorum” dedi.
Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından, 28 Haziran 2020 tarinde PençeKaplan harekatı kapsamında Irak’ta görev yaparken Ekhamur Dağı Güney Üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel adına babası Atalay Yüksel’e, 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Al Kufayr bölgesinde DEAŞ terör örgütünün havan saldırısında gazi olan Turan Demirer’e, 2016 yılında Kayseri’de otobüsüyle çarşı iznine çıktılarında Erciyes Kampüsü mevkiinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında gazi olan Mustafa Uçar’a, 2018 yılında Irak’ın Kuzeyi Batin Tepe Üsbölgesinde ‘Şehit Halil Çetinkaya2’ operasyonu kapsamında teröristlerce döşenen mayın tuzağında gazi olan Ergün Aktaş’a, devlet övünç madalyası ve beratları takdim edildi.
Madalya ve beratların verilmesinin ardından şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri toplu fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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