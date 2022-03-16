Otomobilin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçan 3 şüpheli tutuklandı

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, akaryakıt istasyonunda otomobilin deposunu doldurduktan sonra para ödemeden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Turgutlu ilçesinde, geçen 10 Mart gecesi Manisa kavşağındaki bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobildeki 3 kişi, pompa görevlisi Barış Geçtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi. Gençtan'ın depoyu doldurup, pompayı çıkarmasın ardından otomobil sürücüsü gaza basıp, kaçtı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yeri sahipleri kaçan şüphelilerden şikayetçi oldu. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliler A.U. (20), H.S. (19) ve H.T.'yi (23) farklı adreslerde, dün yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-03-16 19:12:04



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