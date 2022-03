İkram çeşmelerinden yeniden sıcak çorba akıyor

Pandemi dönemi kısıtlamaları kapsamında ara verilen Şehzadeler Belediyesi’nin İkram Çeşmelerinden vatandaşlara sıcak çorba ikramları yeniden başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “İkram Çeşmelerimizden pazar günleri haricinde her sabah 4 bin 500 kişilik sıcak çorba ikramımız olacak. Hemşehrilerimize afiyet, şifa olsun.” dedi.

Şehzadeler Belediyesi’nin İkram Çeşmeleri Projesi, pandemi dönemi kısıtlamalarının ardından yeniden hayata geçirildi. Nurlupınar Mahallesi girişi, Alaybey Camii ve Sultan Camii önündeki İkram Çeşmelerinden sabahları çorba ikramlarına başlandı. Sıcak çorbalar sabah erken saatlerde işe ya da okula gidenlerin içlerini ısıtmaya devam edecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “İkram Çeşmelerimizde sıcak çorba ikramlarına pandemi dönemi kısıtlamaları nedeniyle ara vermiştik. Kısıtlamalar son bulunca ikramımızı yeniden hayata geçirdik. Sabahları işe gitmek için duraklarda servis bekleyen vatandaşların ve okula giden öğrencilerimizin yoğun olduğu üç durak olan Nurlupınar Mahallesi girişi, Alaybey Cami ve Sultan Cami önünde sabahları sıcak çorba ikramlarımız başladı. İkram Çeşmelerinden pazar günleri haricinde her sabah 4 bin 500 kişilik sıcak çorba ikramı yapılacak. Hemşehrilerimize afiyet, şifa olsun.” dedi.

İkram çeşmelerinden faydalanarak sabah saatlerinde iç ısıtan çorbalarını yudumlayan vatandaşlardan İsa Kır, “Sayın Başkanımızdan çok memnunuz. Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Çorbadan her sabah alıyorum. Çok güzel bir hizmet. Sıcak sıcak içiyoruz” derken Aziz Efe, “Bu hizmeti verenlerden, gönderenlerden, dağıtanlardan Allah razı olsun. Camiden çıkıp her sabah alıyorum. Teşekkür ederim.” dedi. Gaffar Erden isimli vatandaş ise şunları söyledi: “Allah razı olsun, bunu kim tertip ettiyse. Çorbadan her gün alıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.