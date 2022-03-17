Kula'da intiharı önleme çalıştayı düzenlendi

Manisa'nın Kula ilçesinde Kaymakam Kemal Duru başkanlığında toplanan kurum amirleri, "intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması ve intiharın azaltılması" amacıyla "intiharı önleme" çalıştayı düzenledi.
Kaymakam Kemal Duru başkanlığında toplanan kamu kurum ve kuruluş müdür ve temsilcileri ile öğretmenler, ilçe genelindeki "intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması ve intiharın azaltılması" amacıyla "intiharı önleme" çalıştayı düzenledi. Kula Belediyesi Ek hizmet Binası'nda düzenlenen çalıştayda risk faktörleri değerlendirilerek, çözüm önerilerine değinildi. İlgili kurumlar tarafından işbirliği içerisinde, önleme çalışmalarının hassasiyetle uygulanması kararı alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.