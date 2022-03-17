MASKİ jürisi Dünya Su Günü resimlerini seçerken zorlandı

Dünya Su Günü dolayısıyla Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışması için jüri üyeleri resimleri seçerken zorlandı.

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla MASKİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde bir resim yarışması düzenlendi. Bu kapsamda, Şehzadeler ilçesinde Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencileri su tasarrufu ile ilgili resimler yaptı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Kerem Çetin de 22 Mart Dünya Su Günü’nde BESOT Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinlik öncesinde minik öğrencilerin eğitmenleri ile birlikte yapılan resimleri inceledi. Minik öğrencilerin yaptıkları resimlere hayran kalan ve seçim yapmakta zorlandıklarını belirten Çevik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul yönetimine kendilerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Tüm dünyada su kaynakları ne yazık ki hızla tükeniyor. Biz, idare olarak su kaynaklarının korunması için elimizden ne geliyorsa yapıyor ve sosyal sorumluluk projelerine de destek veriyoruz. Bugüne kadar 17 ilçemizde ağaç yaşken eğilir diyerek binlerce öğrencimize su tasarrufu eğitimi düzenledik. 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle de bir resim yarışması düzenlemeye karar verdik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonrasında Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencileri arasında yaptığımız resim yarışması kapsamında minik öğrencilerin birbirinden güzel resimlerini inceledik. Geleceğimiz olan öğrencilerimiz, Dünya Su Günü’nde su tasarrufu noktasında bir farkındalık oluşturmak için birbirinden güzel resimler yapmışlar. Hayatımızdaki en zor seçimleri yapmak zorunda kaldık diyebilirim. Yapılan resimlere hayran kaldık. Seçtiğimiz resimleri 22 Mart’ta BESOT Konferans Salonu’nda düzenleyeceğimiz etkinlikte sergileyeceğiz” dedi.

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