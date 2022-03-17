Başkan Avcı Yunusemre’nin projelerini çok beğendi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve beraberindeki heyeti ağırladı. Yunusemre Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri yerinde gören Başkan Hasan Avcı, Belediye Başkanı Çerçi ve ekibini kutladı.

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve beraberindeki heyet, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ziyaret etti. Konuklarını makamında ağırlayan Başkan Çerçi daha sonra heyete, Yunusemre Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri yerinde gösterdi. Yunus Emre Meydan, Millet Çarşısı, Horozköy Çamlık, Fevzi Çakmak Kültür ve Taziye Evi ile Yunus Emre Kültür Parkı’nı gezen heyete rehberlik eden Belediye Başkanı Çerçi, projeler hakkında da bilgi verdi.

Yunusemre Belediyesi’nin çalışmalarını çok beğendiklerini söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve ekibini kutladı. Avcı burada yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın AK belediyecilik sloganıyla yola çıktık. Yıllardır belediyecilik alanında hizmet veriyoruz. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin yaptığı hizmetlerin namını duymuştuk. Şehzadeler şehri Manisa’mızda yapılan bu çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Osmanlı’nın ata yurdu Manisa’da yapılan ve Türkiye’ye örnek olan bu projeleri hayata geçirdiği için başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Bu çalışmalara benzer kaliteli eserleri hayata geçirmek amacıyla bizler de gayret gösteriyoruz” dedi.

Başkan Çerçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: “Altıeylül Belediye Başkanımızı Yunusemre ilçemizde ağırlamaktan dolayı çok memnunuz. Kendisi ve ekibi ile ilçemize kazandırdığımız güzel eserleri inceleme fırsatı bulduk. Nazik ziyaretinden dolayı belediye başkanımıza ve beraberindeki heyete teşekkür ederim.”

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