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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gördesli şehidin adı kütüphaneye verildi

İHA

Gördesli şehidin adı kütüphaneye verildi

Terörle mücadele kapsamında Şırnak'ta 1992 yılında şehit düşen Piyade Komando Er Mehmet Adıgüzel'in ismi, memleketi Manisa'nın Gördes ilçesindeki bir kütüphaneye verildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile “İstiklal ve İstikbal Projesi” kapsamında Gördes’te hayata geçirilen şehit kütüphanelerine bir yenisi eklendi. Gördes İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü kütüphanesi yenilenerek, Gördesli şehit Piyade Komando Er Mehmet Adıgüzel’in ismi verildi. Gördes Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde kütüphanenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Kaymakam Muhammet Özyüksel, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ercan Kartepe, İlçe Emniyet Amir Vekili Selim Elmas, Gördes İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Basri Güler, Gördes Anadolu Lisesi Müdürü Bünyamin Orhan, şehidin yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda kısa bir konuşma yapan Kaymakam Muhammet Özyüksel, "Şehidimizin ismini yaşatacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz burada araştırma yaparken, şehidimizin ismini ve vatanı için canını nasıl ortaya koyduğunu hatırlayacak, vatan topraklarının ne zorluklarla korunduğunun bilincinde olacaklardır. Proje kapsamında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Terörle mücadele kapsamında 1992 yılında Şırnak’ta şehit düşen Piyade Komando Er Mehmet Adıgüzel kütüphanesinin açılış kurdelesini, şehidin ailesi ve protokol üyeleri birlikte kesti. Ayyıldızla donatılan kütüphaneye öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

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