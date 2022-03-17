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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genel Müdür Aslay, Yunusemreli muhtarları ağırladı

İHA

Genel Müdür Aslay, Yunusemreli muhtarları ağırladı

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ile ilçede görev yapan Yayla, Kayapınar, Yuntdağyenice, Kışla ve Mollasüleymanlı mahalle muhtarlarını kurumda ağırladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahalle muhtarları ile düzenli olarak görüşerek talep ve istekleri dinliyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’ı, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, Yayla Muhtarı Erdoğan Turak, Kayapınar Muhtarı Reis Eren, Yuntdağyenice Muhtarı Mustafa Uslu, Kışla Muhtarı Fatih Uslu ile Mollasüleymanlı Muhtarı İrfan Kayataş ziyaret etti. Muhtarları tek tek dinleyen Genel Müdür Aslay, talepleri tek tek yanıtladı. Mahalle Muhtarları yapılan ve yapılacak olan hizmetler için MASKİ’ye teşekkür etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan kendilerini MASKİ’de ağırlayan Genel Müdür Aslay’a teşekkür ederek, “Yunusemre ilçemizde MASKİ birçok önemli yatırım yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. Yapılan hizmetleri bizler vatandaş olarak takdirle karşılıyoruz” dedi.

“Kurulduğumuz günden bu yana proje üstüne proje ürettik”
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “17 ilçemizde 1.088 mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulduğumuz günden bu yana proje üstüne proje ürettik. Yunusemre ilçemizde ilk olarak 101 Mahalle Projesi kapsamında 5 mahallenin alt ve üstyapısını yeniledik. Arından Karakoca Mahallesinde artık yapımında sona geldiğimiz çalışmayı takiben Seyitli, Türkmen, Otmanlar ve Koruköy Mahallelerimizin altyapı çalışmalarına da start verdik. Kayapınar Mahallemiz sınırları içerisinde de önemli bir yağmur suyu hattı döşeme işini noktaladık. Bugün bizi ziyaret eden mahallelerimizde de dere temizliklerinden kısmi altyapı çalışmalarına, içme suyu sondajlarından terfi hattı döşemelerine kadar önemli çalışmalar yaptık. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri çalışma arkadaşlarımızla yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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