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On bin taşla Ayasofya’yı resmetti Taşlar kursiyerlerin elinde sanat eserine dönüşüyor Manisa’nın Alaşehir ilçesinde açılan ’Sanat ve tasarım’ kursunda kursiyerler küçük taşlarla sanat eserleri ortaya çıkıyor

İHA

On bin taşla Ayasofya’yı resmetti Taşlar kursiyerlerin elinde sanat eserine dönüşüyor Manisa’nın Alaşehir ilçesinde açılan ’Sanat ve tasarım’ kursunda kursiyerler küçük taşlarla sanat eserleri ortaya çıkıyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde açılan ’Sanat ve tasarım’ kursunda, kursiyerlerin küçük taşlarla yaptıkları mozaik çalışmaları birer sanat eserine dönüşüyor. Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları Usta Öğreticisi Gülay Hazer’in toplam 10 bin doğal taş kullanarak 7 ayda tamamladığı Ayasofya eseri ise görenleri kendine hayran bıraktı.
Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Sanat ve tasarım’ alanında kurs açıldı. El Sanatları Usta Öğreticisi Gülay Hazer tarafından verilen kursun 275 saat süreceği öğrenilirken, kursa katılan 25 kursiyer seçilen tabloyu mozaik taşı, kesici alet, törpü, tutkal ve cımbız yardımıyla tek tek işleyerek, küçük küçük taşlarla ortaya sanat eserleri çıkarıyor.

"İş yorgunluğumu ve stresimi atıyorum"
Kursiyerlerden Sümeyye Çelik, "Adliyede çalışıyorum. İşimizin gereği, yoğun stresli bir ortamda çalışıyoruz. Geldiğim kursta hem işin yorgunluğunu, hem de stresimizi atıyoruz. Negatif enerjimiz atıyoruz. Burada doğal taşlara dokunarak, onları bir esere dönüştürüyoruz. Bu oluşan eseri gördükçe, arkadaşlarımızla sohbetimizle hem stresimizi atıyoruz, hem de sanat öğreniyoruz. Kurs sonunda pozitif şekilde evimize dönebiliyoruz. Birde ortaya çıkardığımız eseri gördükçe kurs hevesimiz daha da artıyor" dedi.

"En zoru yüz çalışması"
Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları Usta Öğreticisi Gülay Hazer, "Kursiyerlerimizle birlikte taşa hayat veriyoruz yani taşa can katıyoruz. Önce hayat vereceğimiz eserimizi belirliyoruz. Seçtiğimiz esere göre, mozaik parçalarını 10 santimetre uzunluğunda, 1 santimetre genişliğinde kesiyoruz. Kerpeten ile taşları küçük parçalara ayırıyoruz. Daha sonra törpü ile şekillendiriyoruz. Şekillendirdiğimiz taş parçalarını adeta can verircesine eserimizin üzerine işliyoruz diyerek, taşlarımız bize çubuklar halinde geliyor, onları kerpetenle kırıyoruz. Yapıştırıyoruz, onlara bir nevi hayat veriyoruz. Mozaik çalışmasında en zor çalışma yüz çalışması. Yüzün şekillerini vermek, o yüzün bakışını, imasını vermek, gerçekten çok zor. Mozaik yaparken düşünmek gerekiyor, biz burada taşa hayat veriyoruz." diye konuştu.

Ayasofya çalışması 7 ayda tamamlandı
Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları Usta Öğreticisi Gülay Hazer’in 7 ayda ortaya çıkardığı Ayasofya eseri ise görenleri kendine hayran bıraktı. Gülay Hazer tarafından kilim dokur gibi tane tane işlenerek 7 ay süren çalışma düzenlediği Ayasofya Camii eseri görenlerin dikkatini çekiyor. Gülay Hazer, Ayasofya Camii eserinin çok özel ve çok değerli bir eser olduğunu belirterek, "Kursiyerlerime örnek olması amacıyla gösterdim. Evimin köşesinde özel bir eser olarak saklıyorum. 5 kilo taştan, yaklaşık on bin adet taş elde ettik. Yaklaşık 7 ayda bu eseri tamamlayabildim ve tamamen kendi eserim." dedi.
Mozaik Kursunu ziyaret eden Alaşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tuba Buket Aydemir ise, "Halk Eğitimi Merkezimizce açılan 275 saatlik sanatsal mozaik kursumuzu ziyaret ettik. Kursiyerlerimiz çok güzel ürünler ortaya çıkarmışlar. Sanat ve tasarım alanında açılan bu kursumuzu bitiren kursiyerler; tasarı ilkelerini kullanarak nokta ve çizgi, açıkkoyu, renk, doku çalışmalarından yararlanılarak mozaik kompozisyonu oluşturarak donatı yüzeylerinde, mimari yüzeylerde ve dekoratif yüzeylerde mozaik uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmış olacaklardır" şeklinde konuştu.
Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez ise ihtiyaç duyulan her alanda kurs açmaya devam edeceklerini belirterek kursiyerleri tebrik etti.

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