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Zorlu Enerji’nin 'BizEnerji' buluşmasında ilham veren kadınlar bir araya geldi

İHA

Zorlu Enerji’nin 'BizEnerji' buluşmasında ilham veren kadınlar bir araya geldi

Zorlu Enerji’nin kadın çalışanları; BizEnerji buluşmasında Masal Anlatıcısı ve Sanat Terapisti Judith Liberman ve Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Türker Öküzcüoğlu ile bir araya geldi. Etkinlikte; kadınların hayal güçleri ve üretimleriyle pek çok şeyin üstesinden kolaylıkla geldiğinin altı çizildi.

Enerji şirketi Zorlu Enerji, birbirinden değerli konuklarını ağırladığı gelenekselleşen ‘BizEnerji’ buluşmalarının 9’uncusunu kadın çalışanlarına ayırdı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen ‘BizEnerji’ buluşmasında; şirketin çalışanları; Masal Anlatıcısı ve Sanat Terapisti Judith Liberman ve Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Türker Öküzcüoğlu ile zoom etkinliğinde bir araya geldi.

Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Grup Müdürü Funda Küçükosmanoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte; Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Türker; kadın emeği kooperatiflerinin gelişmesi ve yaygınlaşması için yaptıkları çalışmaları ve Alaşehir Kadın Kooperatifi’ni detaylı bir şekilde anlattı. Türker ayıca, şirketin kadın çalışanlarına 8 Mart hediyesi olarak üretmelerini istedikleri çantaların onların en büyük siparişlerinden biri olduğunu vurguladı.

“Kadınlarla büyüyor, güçleniyoruz”
Türker, konuşmasına şöyle devam etti: “Alaşehirli kadınların ekonomiye katılmasının yanında Alaşehir’de kadınların sosyal olarak da kendilerini ifade ettikleri, güzel zaman geçirdikleri bir oluşum haline geldik. Bölgede kadınların güçlendirilmesi anlamında öncü olduğumuzu söyleyebilirim. Kadınlar çoğu kez gönüllü çalışmalarla kooperatifin büyümesi de katkı sunuyor, sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. Kadınlarla birlikte büyüyor ve güçleniyoruz.”

Bakış açısı değişirse her şey değişir
Birlikte hayal kurmanın gücüne inanan ve iyiliğin bundan doğacağını düşünen Judith Liberman ise her konuya merakla yaklaşmanın ve masallar üzerine yeniden düşünmenin önemine vurgu yaptı. Liberman, “Kadınların kurban rolüne büründürüldüğü masalların tersini düşünmek gerekiyor. Bir kurban olarak çizilmiş kadın hikayesini değiştirip onları kahraman olarak görmeye başladıktan sonra hayattaki pek çok şey değişiyor. Bütün kadınlar aslında bizden önce gelen kadınların ne kadar güçlü olduğunu masallardaki kadınların hikayelerini değiştirince de apaçık şekilde görüyoruz. Kadınları masallarda özgürleştirdikçe, gerçek hayatta da kendi hikayelerimizde de özgürleşiyoruz” dedi.

Zorlu Enerji’nin kadınların hem çalışma yaşamında hem de toplumsal hayatta güçlerine daha fazla güç katacakları etkinlik ve çalışmalarına, toplumsal cinsiyet eşitliği taahhüdü ve daha eşit bir dünya için devam edeceği belirtildi.

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