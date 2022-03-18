Şehzadeler Belediyesi Spil’in şifalı otlarını festivalle tanıtacak

Şehzadeler Belediyesi, Manisa’nın şifalı otlarını tanıtmak amacıyla Spil Şifalı Otlar Festivali düzenleyecek. 25 Mart 2022 Cuma Günü saat 10.00 ve 18.00 saatleri arasında tarihi Kurşunlu Han’da gerçekleştirilecek festivalde, şifalı otlarla yapılan lezzetlerin yarıştığı bir de yemek yarışması düzenlenecek. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Şehzadeler Belediyesi endemik bitki ve şifalı otlarıyla Türkiye’de öne çıkan Spil Dağının şifalı otlarını tanıtmak amacıyla Şifalı Otlar Festivali düzenleyecek. 25 Mart 2022 Cuma Günü saat 10.00 ve 18.00 saatleri arasında tarihi Kurşunlu Han’da gerçekleştirilecek festival hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Ülkemizin zengin bitki çeşitliliğinden Manisa’mız da payını almıştır. Manisa Spil Dağı’nda 78 çeşit endemik şifalı bitki bulunmaktadır. Manisa’mızda şifalı bitkiler kadar şifalı otlar da bulunmaktadır. Ova ve dağlarımızda yetişen Arapsaçı, Deniz Börülcesi, Ebegümeci, Şevketi Bostan, Radika (karahindiba), Isırgan, Turp otu (cibes), Kuzukulağı, Semiz otu bunlardan sadece bazılarıdır. Dağlarımız ve ovalarımızın kirletilmemiş bölgelerinden toplanan bu otların mide, bağırsak, solunum, kalpdamar ve kanser hastalıklarının şifası olduğunu biliyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak, bu kadar zengin bitki çeşitliliği bulunan Manisa’mızda halkımızın binlerce yıldır toplayıp sofrasına koyduğu ve faydalarının dilden dile aktarıldığı şifalı bitkilerimizi ve şifalı otlarımızı tanıtmak amacıyla bir festival düzenlemeye karar verdik. Bu festivalde; ovalardan dağlardan toplanan bu şifalı otları katılımcılar satın alabileceği gibi, festival havasına uygun şekilde halk oyunları ve türküler eşliğinde saçta yapılan otlu saç pide ikramlarımızdan da tadabilecekler. Bu festivalin hazırlanmasında öncü olan 24. Dönem Milletvekilimiz Sayın Muzaffer Yurttaş’a da teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerimiz festivale davetlidir.”



Yemek yarışması için son başvuru 24 Mart’ta

Festivalde şifalı otlarla yapılan lezzetlerin yarıştığı bir de yemek yarışması düzenlenecek. Yemek yarışmasına başvurmak isteyen vatandaşların 24 Mart 2022 tarihine kadar tarihi Kurşunlu Han’daki Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekiyor. Yarışmada dereceye girecek olanlara çeşitli tencere takımları hediye edilecek.

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