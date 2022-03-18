Şehit ve gazi yakınlarından lokma hayrı

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Manisa İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınları tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. yılında lokma hayrında bulunuldu.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları tarafından müdürlüğün önünde lokma hayrı yapıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 107. yılında tüm şehitler yapılan dualarla anıldı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen lokma hayrına katılan vatandaşlar da şehitler için dualar etti.

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