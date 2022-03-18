Lalapaşa Ortaokulu ihaleye çıkıyor

Uzun uğraşlar sonucu kamulaştırma çalışmaları tamamlanan ve projelendirilen Lalapaşa Ortaokulu’nda mutlu sona yaklaşılıyor. 20 derslikli olarak planlanan ortaokulun yapımı için 4 Nisan 2022 Pazartesi günü ihaleye çıkılacağını açıklayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, okulun 20232024 eğitim ve öğretim yılında hizmete hazır hale geleceğini söyledi.

Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi’nde okul ihtiyacını karşılamak adına toplam 3 bin 186 metrekare taşınmazın kamulaştırma işlemine 2011 yılında başlamış mahkeme süreciyle birlikte 2020 yılında tamamlanmıştı. 2021 yılı temel eğitim yatırım programına alınan Lalapaşa Ortaokulu’nda ihale aşamasına gelindi. Hissedarlardan 1 milyon 261 bin 998 lira bedelle kamulaştırılan okul arsası üzerine kurulacak ortaokul için projelendirme safhasının tamamlandığını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü ihaleye çıkılacağını söyledi. 20 derslikli olarak planlanan ve bodrum+zemin+3 kattan oluşan projenin inşaat alanın yaklaşık 4 bin 700 metrekare olduğunu kaydeden Baybatur, “Eskiden okul yapımı süreleri çok uzundu. 45 yıl sürerdi. Günümüzde bu süreler çok kısaldı artık. 12 13 ay gibi bir sürede okullarımız tamamlanıp, çocuklarımızın hizmetine sunulabiliyor. Nasipse Lalapaşa Ortaokulumuzu da 20232024 eğitim ve öğretim yılında hizmete hazır hale getireceğiz. Böylece mahallemizde ki bu eksikliği de gidermiş olacağız” dedi.

Lalapaşa Camii’nin önündeki boş alanda inşa edilecek olan ortaokulda 1 öğretmenler odası, 2 zümre öğretmenler odası, 1 okul aile birliği odası, 1 rehberlik servisi, 2 araç gereç odası, 1 fen dersliği, 1 teknoloji tasarım atölyesi, 1 müzik dersliği, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1 bilgisayar dersliği, 1 destek eğitim odası, 1 kütüphane, 1 yemekhane, 1 kantin, 1 çok amaçlı salon, 2 mescid, 1 beden eğitimi salonu yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.