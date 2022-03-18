Otomobil çarpan 12 yaşındaki Duru yaralandı; kaza kamerada

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Duru Ürküt ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Kaza, Kurtuluş Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı'nda, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencisi Duru Ürküt'e, E.M.'nin kullandığı 35 AEP 40 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ürküt, çevredekilerin ihbarı üzerine geçen 112 Acil Servis ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ürküt'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Kaza anının bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıkarken, polis otomobil sürücüsü E.M.'yi gözaltına aldı. Polis, Kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2022-03-18 21:35:33
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