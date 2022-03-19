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Sendikacılıktaki zihniyeti değiştirecekler Kısa bir süre önce kurulan ve 2 ayda 10 bin üyeye ulaşan Hürriyetçi Eğitim Sen’in Genel Başkanı Levent Kuruoğlu Manisalı öğretmenlerle buluştu

İHA

Sendikacılıktaki zihniyeti değiştirecekler Kısa bir süre önce kurulan ve 2 ayda 10 bin üyeye ulaşan Hürriyetçi Eğitim Sen’in Genel Başkanı Levent Kuruoğlu Manisalı öğretmenlerle buluştu

Kısa bir süre önce kurulan ve 2 ayda 10 bin üyeye ulaşan Hürriyetçi Eğitim Sen’in Genel Başkanı Levent Kuruoğlu Manisalı öğretmenlerle buluştu. Sendikanın Manisa Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte konuşan Kuruoğlu, sendikacılıktaki zihniyeti değiştirmek için yola çıktıklarını vurguladı
Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ve Genel Sekreter Ali İhsan Hasanpaşaoğlu sendikanın Manisa Şubesi tarafından organize edilen kahvaltı programına katıldı. Protokol masasını kaldırtan Genel Başkan Kuruoğlu kahvaltıyı sendika üyelerinin aralarında yaptı.

“Hayalimdeki sendika”
Programın açılış konuşmasını yapan Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Haldun Bilgi, “Hürriyetçi Eğitim Sen yaklaşık 2 ay önce resmi kurulumunu tamamlamış, Türkiye’nin her sathında özgürce, hürce fikrini ifade eden, sesini gür bir şekilde çıkaran ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen eğitim sendikası olarak faaliyet gösteriyor. Benim her zaman bir hayalim vardı. 22 yıllık bir öğretmenim halan da okulda aktif olarak görev yapıyorum. Hayalim şuydu; Allah aşkın benim hakkımı hukukumu koruyacak bir sendika neden siyasi bir partinin peşinden gider ve nasıl benim hakkımı korur. Asla böyle bir şey kabul etmedim. 22 yıl boyunca kabul etmedim ve en sonunda hayalimdeki gibi bir sendikaya kavuştuk” dedi.

"Amacımız zihniyeti değiştirmek"
Mevcuttaki sendikaların sendikacılık dışında her işi yaptığını ve amaçlarının bu zihniyeti değiştirmek olduğunu kaydederek konuşmasına başlayan Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, “Türkiye’de eğitimde yüzde 70 oranında bir sendikalaşma noktasına gelinmiş ki bu Avrupa’nın da üzerinde ama toplu sözleşmeye gelince yüzde 3’e imza atıp kalkmışlar. Bir ring var. O ringin 4 köşesini 4 yapı tutmuş ve diyorlar ki ‘biz şucuyuz’, ‘biz bucuyuz’. Aralarında kavga ediyorlarmış gibi görünüyorlar ama aslında etmiyorlar. Siyasi iktidarla değiştikçe hangi ring köşesinin güç oranının değişeceği de değişiyor. 20 yıl önce başka bir sendika vardı güç merkezi, bugün başka bir sendika var güç merkezi. Yarın da aynısı olacak, ‘Devir bizim devrimiz’ diyecekler. Güç merkezinin değişmesi son 30 yılda bizi her geçen gün geriye götürüyor. Biz hizmetlimizden başlayarak, üniversitedeki akademisyenimize kadar var olma sebeplerimizi kaybediyoruz. Mevcuttaki yapılar sendikacılık dışında her türlü işi yapar hale dönüşüyorlar. Bu sıkıntıları görünce Türkiye’nin her yerinden aradılar ve Türkiye’nin yeni bir sendikaya ihtiyacı olduğunu söylediler. Cümle buydu; yeni bir sendikaya ihtiyaç var. Onlara dedim ki Türkiye’nin yeni bir sendikaya değil yeni bir zihniyete ihtiyacı var. Biz zihniyetimizi değiştirmediğimiz sürece yeni bir sendika oluşturmanın anlamı yoktur dedim ve oturduk Türkiye’nin muhtelif yerlerindeki arkadaşlarımızla sohbet ettik ve ülkenin her yerinden insanlar buna katkı sağladılar. Eleştirmediğiniz yerde, eksiği söylemediğiniz yerde, yanlışa karşı durmadığınız sürece kimi koyarsanız koyun yanlış yapar. Belli bir zaman sonra o işin cazibesine kapılır. Benim size söyleyeceğim şey şudur: Bir gün biz iyi bir şey yaparsak beni arayıp teşekkür etmeyin bu benim işimdir ama yanlış yaparsam lütfen arayın ve yanlışımı söyleyin. Buradaki arkadaşımız da başka biri de yapsa söyleyin ve eleştirin.” diye konuştu.

“Bu sendikanın kurucusu sizlersiniz”
Sendikalarının henüz 2 ay gibi kısa bir sürede kurulmasına rağmen 10 bin üyeye ulaştıklarını ve hızla büyümeye devam ettiklerini aktaran Kuruoğlu şunları söyledi: “Bu sendika 2 ay önce doğdu. Daha büyüyecek, gelişecek. Her biriniz bir fikir söylerseniz katkı sağlarsanız güzel büyür, iyi olur. Siz de bundan önceki sendikalarda oluğu gibi veya bulunduğunuz sendikalardaki kültürle devam ederseniz bu sendikanın sonu da mevcuttakilerin bir benzeri olur. Benim sendikanın kurucu genel başkanı olarak Ankara Valiliğinde bir tüzüğün altına attığım imzayla bu sendikanın kurucusu olmama. Ben sadece orada bir zihniyetin, bir ilkeler manzumesinin yazılmış halinin vericisi olurum, o kağıdı oraya veren kişi olurum ama siz bu sendikanın daha başında üye olarak aslında kurucusu oldunuz, bu sendikanın kurucusu sizsiniz. Bunun farkında olun.”
Genel Başkanın konuşmasının ardından öğretmenler neden sendikayı tercih ettiklerini ve beklentilerini paylaştı.

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