Çanakkale Zaferi coşkusu salona sığmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Zaferi coşkusu salona sığmadı

İHA

Çanakkale Zaferi coşkusu salona sığmadı

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Üniversite Tiyatro Ekibi'nin Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde sahnelediği "Çanakkale'den İstiklal'e Giden Yol, Dönmeyi Düşünmeyenler" tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da oyunda Erzurum Kongresi kararlarını okudu.
Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak tiyatro faaliyetlerini sürdüren Atatürk Kültür Merkezi Üniversite Tiyatro Ekibi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel hazırladıkları "Çanakkale'den İstiklal'e Giden Yol, Dönmeyi Düşünmeyenler" oyununu sahneledi. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı döneminin anlatıldığı oyunda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tarihe yön veren önemli karakterler de yer aldı. TUTSO Konferans Salonu'nda perdelerini açan oyun izleyicilerin büyük beğenisi ve takdirini topladı.

Başkan Çetin Akın da sahnedeydi
"Çanakkale'den İstiklal'e Giden Yol, Dönmeyi Düşünmeyenler" oyununda izleyicilere bir sürpriz de yaşatıldı. Turgutlu Belediye Başkan Çetin Akın, oyun sırasında sahneye çıkarak Erzurum Kongresi'nde alınan kararları madde madde okudu.

"Oyunun Turgutlu'muzda sahnelenmesinden onur duydum"
"Çanakkale’den İstiklal'e Giden Yol, Dönmeyi Düşünmeyenler" tiyatro oyununun Turgutlu'da sahnelenmiş olmasından onur duyduğunu ifade eden Başkan Çetin Akın, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarımızda, vatanımızı korumak için mücadele eden askerlerimizin kahramanlıklarını anlatan 'Çanakkale’den İstiklal'e Giden Yol, Dönmeyi Düşünmeyenler' tiyatro oyununda rol almaktan ve Turgutlu'muzda sahnelenmesinden büyük onur duydum. Bağımsızlığımız için verilen mücadeleyi sahnede bize hissettiren, duygu dolu anlar yaşatan belediyemiz tiyatro ekibine ve tiyatroya ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.
'Çanakkale’den İstiklale Giden Yol, Dönmeyi Düşünmeyenler' oyununu Başkan Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Vahit Doğrucu, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyesi Muhammet Naci Tunçel, Turgutlu Kent Konseyi Başkanı Deniz Bezen ve Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sendikacılıktaki zihniyeti değiştirecekler Kısa bir süre önce kurulan ve 2 ayda 10 bin üyeye ulaşan Hürriyetçi Eğitim Sen’in Genel Başkanı Levent Kuruoğlu Manisalı öğretmenlerle buluştu
YEREL HABERLER Sendikacılıktaki zihniyeti değiştirecekler Kısa bir ...
Kan donduran cinayette 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kan donduran cinayette 3 gözaltı
Salihli zabıtasından kasap denetimi
YEREL HABERLER Salihli zabıtasından kasap denetimi
Manisa FK, Ankaragücü maçına hazır
YEREL HABERLER Manisa FK, Ankaragücü maçına hazır
Turgutluspor'un rakibi Niğde Anadolu FK
YEREL HABERLER Turgutluspor'un rakibi Niğde Anadolu FK
Manisa FK lider Ankaragücü ile oynayacak
YEREL HABERLER Manisa FK lider Ankaragücü ile oynayacak
Bağ evinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar
YEREL HABERLER Bağ evinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar
Kendini polis olarak tanıtan kişilere parasını kaptırdı
YEREL HABERLER Kendini polis olarak tanıtan kişilere parasını ...
Otomobil çarpan 12 yaşındaki Duru yaralandı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobil çarpan 12 yaşındaki Duru yaralandı; kaza ...
Şehidin adı kütüphanede yaşayacak
YEREL HABERLER Şehidin adı kütüphanede yaşayacak
3 gündür aranan tavuk yetiştiricisinin öldürüldükten sonra yakılıp gömüldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER 3 gündür aranan tavuk yetiştiricisinin öldürüldükten ...
Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi
YEREL HABERLER Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk ...
Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü
YEREL HABERLER Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü
Şehzadeler Belediyesi şehitleri andı
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi şehitleri andı
Lalapaşa Ortaokulu ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Lalapaşa Ortaokulu ihaleye çıkıyor
Şehit ve gazi yakınlarından lokma hayrı
YEREL HABERLER Şehit ve gazi yakınlarından lokma hayrı
Kızılay yaşlıları unutmadı
YEREL HABERLER Kızılay yaşlıları unutmadı
Manisa’da jandarmadan hırsızlık şüphelisine suçüstü baskın
YEREL HABERLER Manisa’da jandarmadan hırsızlık şüphelisine suçüstü ...
Nadir Arıkan: "Kazanmak için ne gerekiyorsa sahada yapacağız"
YEREL HABERLER Nadir Arıkan: "Kazanmak için ne gerekiyorsa sahada ...
Alaşehir'de Çanakkale Zaferine coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Alaşehir'de Çanakkale Zaferine coşkulu kutlama
Manisa’da Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı
YEREL HABERLER Manisa’da Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği ...
Şehzadeler Belediyesi Spil’in şifalı otlarını festivalle tanıtacak
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi Spil’in şifalı otlarını ...
Turgutluspor'da Nadir Arıkan'ın gözü 9 final maçında
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Nadir Arıkan'ın gözü 9 final maçında
Zorlu Enerji’nin 'BizEnerji' buluşmasında ilham veren kadınlar bir araya geldi
YEREL HABERLER Zorlu Enerji’nin 'BizEnerji' buluşmasında ilham veren ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.