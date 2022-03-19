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Ambulans şoförü baba, kazada yaralanan kızı Duru'dan iyi haber bekliyor

DHA

Ambulans şoförü baba, kazada yaralanan kızı Duru'dan iyi haber bekliyor


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, dün, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Duru Ürküt (12), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Ürküt'ün durumu ağır ve bilincinin kapalı olduğu belirtildi. Sağlıkçı bir arkadaşının haber vermesi ile kazayı öğrenen ambulans şoförü baba Halil Ürküt (40), "Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Şu an bilinci kapalı. İnşallah, iyi olacak, en kısa sürede ayağa kalkacak" dedi.
Kaza, dün 17.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyundan dönen ortaokul öğrencisi Duru Ürküt'e, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ercan Mama'nın (37), kullandığı 35 AEP 40 plakalı otomobil çarptı. Metrelerce savrulup düşen Ürküt, yaralandı. Ürküt, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ürküt, daha sonra ilçedeki bir özel hastaneye sevk edildi. Ancak, durumu ağır olan Ürküt, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ürküt'ün, bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Beyninde ödem olan, ciğerleri su toplayan, kalçasında ise parçalı kırıkların oluştuğu Ürküt'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza anının bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıkarken, polis otomobil sürücüsü Ercan Mama'yı gözaltına aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
AMBULANS ŞOFÖRÜ BABA, MESLEĞİNİN EN ACI SEVKİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Kazayı sağlıkçı bir arkadaşından haber alan 112 Acil Servis'te ambulans şoförü olan Halil Ürküt ve eşi Emine Ürküt, büyük üzüntü yaşadı.  Sağlık çalışanı arkadaşının haber vermesiyle kazayı öğrenen baba Halil Ürküt, kızının Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevki sırasında ambulansta bulundu. Okul çıkışında kızının kendisinden dışarıda oynamak için izin istediğini belirten Halil Ürküt, "Dün kızımın maalesef üzücü bir haberle trafik kazası geçirdiğini öğrendim. Kaza, oyun dönüşünde yolun karşısına geçmek isterken olmuş. Şu an Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor ancak bilinci kapalı. İnşallah, iyi olacak, en kısa sürede ayağa kalkacak" dedi.
Sürücü Ercan Mama'nın yakınları aracılığıyla kendilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve üzgün olduklarını söylediklerini dile getiren Ürküt, "Sürücü ile henüz yüz yüze görüşemedik ama yakınları aracılığıyla üzgün olduklarını belirttiler. Ailesi sürekli telefonla arıyor, sağ olsunlar. İstenilerek yapılan bir şey değil. Sonuçta trafik kazası. Olmasa iyi olurdu ama geldi başımıza" diye konuştu.  (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Ersan ERDOĞAN
2022-03-19 15:49:09

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