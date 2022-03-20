Baybatur, oda başkanları ve muhtarlarla buluştu AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur: "Biz kimin ne dediğiyle, ne iftira attığıyla ilgilenmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz ve büyük projelerimizi hayata geçiriyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baybatur, oda başkanları ve muhtarlarla buluştu AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur: "Biz kimin ne dediğiyle, ne iftira attığıyla ilgilenmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz ve büyük projelerimizi hayata geçiriyoruz"

İHA

Baybatur, oda başkanları ve muhtarlarla buluştu AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur: "Biz kimin ne dediğiyle, ne iftira attığıyla ilgilenmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz ve büyük projelerimizi hayata geçiriyoruz"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre ilçesi merkez mahalle muhtarları, oda başkanları ve AK Parti mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.
Baybatur, ilk olarak MESOB’a bağlı oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. S.S Manisa İmalat Karma Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı Levent Pirinççiler, Manisa Motorlu Araçlar Tamircileri Oda Başkanı Ahmet Ülke, Marangozlar Oda Başkanı Zeki Apak, Madeni Sanatkârlar Oda Başkanımız Halil Kırlı, Manisa Orta Ölçekli Sanayiciler Geri Dönüşümcüler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. Başkanı Seyfi Temurtaş ve Küçük Sanayi Sitesi Esnafı ile kahvaltıda buluşan Baybatur, sorun ve talepleri dinledi. İstişare amaçlı yapılan toplantıda esnaf ve sanatkarın yaşamış olduğu sorunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Milletimiz o iftira atanlara gereken cevabı sandıkta veriyor"
Baybatur, oda başkanlarının ardından Yunusemre ilçesi merkez mahalle muhtarları ve AK Parti mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Yunusemre Belediyesi tarafından kente kazandırılan Yunus Emre Kültür Park İrfan Meclisi'nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Belediye Meclis Üyesi İlkcan Durmaz, AK Parti Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, Yunusemre merkez muhtarları ile AK Parti Yunusemre mahalle başkanları katıldı. Toplantıda, muhtarlar ve mahalle başkanlarının taleplerini dinleyen Baybatur, gelen sorun ve talepleri tek tek not alarak, yapılması gereken ne varsa yapılacağını söyledi. AK Parti'nin hizmet odaklı bir parti olduğunu belirten Baybatur, "AK Parti olarak göreve geldiğimiz 2002 yılından bu zamana kadar ülkemiz ve milletimiz için çalıştık. Bu çalışmaları hepimiz görüyoruz. Daha dün 1915 Çanakkale köprüsünün açılışı yapıldı. Manisa'da hükümetimiz tarafından yapılan hizmetlerde ortada. Yine Manisa'da AK Partili belediyelerin çalışmalarını görüyorsunuz. Biz kimin ne dediğiyle, ne iftira attığıyla ilgilenmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz ve büyük projelerimizi hayata geçiriyoruz. Vakti zamanı gelince de milletimiz o iftira atanlara gereken cevabı sandıkta veriyor. Bugün burada sizleri tek tek dinledik ve ve taleplerinizi aldık. İnşallah en kısa zamanda yapılması gereken ne varsa yapacağız, hiç şüpheniz olmasın" dedi.
Toplantı sonrası Baybatur, muhtarlar ve mahalle başkanlarına mesir macunu, ajanda ve kalem hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından
Akhisar’a 7 kilometrelik muhteşem peyzaj
YEREL HABERLER Akhisar’a 7 kilometrelik muhteşem peyzaj
Turgutluspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-3
YEREL HABERLER Turgutluspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-3
Manisa Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü: 1-1
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü: 1-1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - MKE Ankaragücü: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - MKE Ankaragücü: 1
Turgutluspor - Niğde Anadolu FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Niğde Anadolu FK (FOTOĞRAFLAR)
Manisa FK - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa FK - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
Şehzadeler’de şehitlere vefa gecesi
YEREL HABERLER Şehzadeler’de şehitlere vefa gecesi
Turgutalp Mahallesi’nin kanalizasyon sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Turgutalp Mahallesi’nin kanalizasyon sorunu çözülüyor
Manisa'da eğlence mekanı önünde silahlı kavga; 3 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da eğlence mekanı önünde silahlı kavga; 3 ...
Manisa’da silahlı çatışma: 3 yaralı Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda mermi kovanı bulundu
YEREL HABERLER Manisa’da silahlı çatışma: 3 yaralı Ortalık savaş ...
Kamyonlardan mazot çaldığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kamyonlardan mazot çaldığı iddia edilen şahıs ...
Cinayet şüphelisi: Öldürdükten sonra eve dönüp, yemek yedim (2)
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi: Öldürdükten sonra eve dönüp, yemek ...
Küçük kıza çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Küçük kıza çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı
Cinayet şüphelisi: Öldürdükten sonra eve dönüp, yemek yedim
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi: Öldürdükten sonra eve dönüp, yemek ...
Salihli Jandarma şehit ailelerini unutmadı
YEREL HABERLER Salihli Jandarma şehit ailelerini unutmadı
Ambulans şoförü baba, kazada yaralanan kızı Duru'dan iyi haber bekliyor
YEREL HABERLER Ambulans şoförü baba, kazada yaralanan kızı Duru'dan ...
Çanakkale Zaferi coşkusu salona sığmadı
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferi coşkusu salona sığmadı
Sendikacılıktaki zihniyeti değiştirecekler Kısa bir süre önce kurulan ve 2 ayda 10 bin üyeye ulaşan Hürriyetçi Eğitim Sen’in Genel Başkanı Levent Kuruoğlu Manisalı öğretmenlerle buluştu
YEREL HABERLER Sendikacılıktaki zihniyeti değiştirecekler Kısa bir ...
Kan donduran cinayette 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kan donduran cinayette 3 gözaltı
Salihli zabıtasından kasap denetimi
YEREL HABERLER Salihli zabıtasından kasap denetimi
Manisa FK, Ankaragücü maçına hazır
YEREL HABERLER Manisa FK, Ankaragücü maçına hazır
Turgutluspor'un rakibi Niğde Anadolu FK
YEREL HABERLER Turgutluspor'un rakibi Niğde Anadolu FK
Manisa FK lider Ankaragücü ile oynayacak
YEREL HABERLER Manisa FK lider Ankaragücü ile oynayacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.