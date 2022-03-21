Yunusemre Belediyespor bir puanı 90+3'te aldı

Yunusemre Belediyespor, ligin 15. haftasında ağırladığı Sandıklıspor ile 11 berabere kaldı. Mavi Beyazlılar, geriye düştüğü maçta 1 puanı 90+3’te Şükrü Can Güneş’in golüyle aldı.
Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 1. grup 15. hafta mücadelesinde Yunusemre Belediyespor, Afyonkarahisar ekibi Sandıklıspor ile 11 berabere kaldı. Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, Sandıklıspor 58.dakikada İslam Altunkan’ın golüyle öne geçti: 01. Kalan dakikalarda rakip kalede baskılı oynayan Yunusemre Belediyespor, 90+3.dakikada Şükrü Can Güneş’in golüyle skora denge getirdi: 11. Maçta başka gol olmayınca Yunusemre Belediyespor haftayı 1 puanla kapattı. Bu sonuçla puanını 22’ye çıkaran Mavi Beyazlılar, haftaya Kınık Belediyespor’un konuğu olacak.
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