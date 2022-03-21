Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonetin önündeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesi İzmirManisa karayolu Karakoca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.G. idaresindeki 64 BR 393 plakalı kamyonet İzmir istikametinden Manisa istikametine seyir halindeyken, A.B. idaresindeki 10 ABT 460 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 64 BR 393 plakalı kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Ramazan G. (41) hayatını kaybederken kamyonet sürücüsü A.G. başından yaralandı.

Kaza nedeniyle İzmir'den Manisa yönüne bir süre duran ulaşım, daha sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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