Akhisarspor ateşten kurtulamıyor

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

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AKHİSAR (Manisa), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'a da 3-1 mağlup olan Akhisarspor, son 7 haftaya düşme hattında girdi. Son 8 maçın 7'sini kaybederek 26 puanla 17'nci sırada kalan yeşil-siyahlı ekip, kalan haftalarda kurtuluş savaşı verecek. Akhisarspor'un aldığı mağlubiyetlere rağmen bir maç fazlası bulunan 15'inci sıradaki Karatay Termal 1922 Konyaspor'la arasında 2 puan fark bulunuyor.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar DHA

2022-03-21 12:19:43



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