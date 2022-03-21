Salihli inşaatçılarda yeni başkan Tuncay Ünlü oldu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası’nın yapılan olağan genel kurulunda yeni başkan Tuncay Ünlü oldu.

305 üyesi bulunan Salihli İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Beyaz Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Manisa Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül’ün yaptığı kongrede mevcut başkan Davut Dilek aday olmazken, başkanlık için Tuncay Ünlü ve Remzi Cihan yarıştı. Kongrede kullanılan 245 oyun 163’ünü alan Tuncay Ünlü, Salihli İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası’nın yeni başkanı seçildi. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde diğer aday Remzi Cihan ise 80 oy aldı.

Genel kurulun tüm üyelere hayırlı olmasını dileyen Salihli İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası’nın yeni başkanı Tuncay Ünlü “Seçim bitti şimdi hizmet zamanıdır. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun” dedi.

Kongrede odanın 3 dönemdir başkanlığını yürüten Davut Dilek’e, yeni başkan Tuncay Ünlü tarafından teşekkür plaketi verildi.

Tuncay Ünlü başkanlığındaki Salihli İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası yönetim kurulu Mehmet Balcı, Davut Dilek, Hüseyin Ataş, Cumali Çılgın, Erkan Ceviz ve Ramazan Yıldız’dan oluşurken, denetim kurulu ise Akın Öztürk, Kadircan Barut ve Hasan Akarsu’dan oluştu.

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