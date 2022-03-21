Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan kamyonettin sürücüsü A.G. yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan Ramazan Güler (41) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir-Manisa kara yolu Karakoca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Manisa yönüne giden A.G. yönetimindeki 64 BR 393 plakalı kamyonet, A.B.'nin kullandığı 10 ABT 460 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, kamyonette yolcu olarak bulunan Ramazan Güler´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü A.G. ise başından yaralandı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi hastanesine kaldırılıp, tedaviye alınan A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-03-21 13:32:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa Bando Takımı ilk kez resmi törende görev aldı
YEREL HABERLER Manisa Bando Takımı ilk kez resmi törende görev aldı
Salihli inşaatçılarda yeni başkan Tuncay Ünlü oldu
YEREL HABERLER Salihli inşaatçılarda yeni başkan Tuncay Ünlü oldu
Manisa’da Mesir’siz Nevruz kutlaması Manisa’da her yıl Nevruz Bayramıyla birlikte yapılan Mesir Macunu Karım Töreni bu yıl da Mesir Festivali’nin iptal edilmesi nedeniyle yapılamadı Yakılan ateş üzerinden atlanıp örste demir döven Manisa protokolü vatandaşlara 3 bin adet fidan dağıttı
YEREL HABERLER Manisa’da Mesir’siz Nevruz kutlaması Manisa’da her ...
Akhisarspor ateşten kurtulamıyor
YEREL HABERLER Akhisarspor ateşten kurtulamıyor
Depodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Depodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar
Selendili şehit Kemal Davulcu Uşak’ta anıldı
YEREL HABERLER Selendili şehit Kemal Davulcu Uşak’ta anıldı
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
Turgutluspor umut tüketiyor
YEREL HABERLER Turgutluspor umut tüketiyor
Manisa FK kaçan 3 puana üzüldü
YEREL HABERLER Manisa FK kaçan 3 puana üzüldü
Yaşlı kadın yeniden görmeye başladı Manisa'da 78 yaşındaki Fadime Bayındır son iki aydır tamamen kaybettiği görme yetisini yapılan başarılı operasyonla yeniden kazandı "Gözlerim kapalı ölmek istemiyorum" diyen yaşlı kadın artık her işini kendisinin yapabileceği için mutlu olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Yaşlı kadın yeniden görmeye başladı Manisa'da 78 ...
Yunusemre Belediyespor bir puanı 90+3'te aldı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor bir puanı 90+3'te aldı
Osmanlı’nın şehzadeleri ve Mevleviliğin çelebileri bu şehirde yetişti İdare ve Mevleviliğin birlikte hareket etmesinin temeli Manisa’ya dayanıyor Osmanlı döneminde çok sayıda padişahın şehzadelik yaptığı Manisa aynı zamanda Konya Mevlevihanesine makam çelebisi yetiştiren dergahıyla da devrin önemli şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Osmanlı’nın şehzadeleri ve Mevleviliğin çelebileri bu ...
Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Sinan Gelin oldu Yeni başkan omuzlarda taşındı
YEREL HABERLER Alaşehir Madeni Sanatkarlar Odasının yeni başkanı ...
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Niğde Anadolu FK: 3
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Niğde Anadolu FK: 3
Turgutluspor - Niğde Anadolu FK (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Niğde Anadolu FK (EK FOTOĞRAFLAR)
Yunusemre Belediyesinden Çanakkale Zaferi anısına futbol turnuvası
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinden Çanakkale Zaferi anısına ...
Baybatur, oda başkanları ve muhtarlarla buluştu AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur: "Biz kimin ne dediğiyle, ne iftira attığıyla ilgilenmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz ve büyük projelerimizi hayata geçiriyoruz"
YEREL HABERLER Baybatur, oda başkanları ve muhtarlarla buluştu AK ...
Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından
Akhisar’a 7 kilometrelik muhteşem peyzaj
YEREL HABERLER Akhisar’a 7 kilometrelik muhteşem peyzaj
Turgutluspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-3
YEREL HABERLER Turgutluspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-3
Manisa Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü: 1-1
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü: 1-1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - MKE Ankaragücü: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - MKE Ankaragücü: 1
Turgutluspor - Niğde Anadolu FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Niğde Anadolu FK (FOTOĞRAFLAR)
Manisa FK - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa FK - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.