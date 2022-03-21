Tarım arazilerine yabancı yatırımcı ilgisi Villa ve daire alan yabancılar artık tarım arazisine yöneldi

Türkiye'de yabancı yatırımcıların yeni gözdesinin tarımsal yatırımlar olduğunu söyleyen Agrolidya Tarım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar, Manisa'nın İzmir ve İstanbul'a yakınlığı, büyük arazi parçalarının olması ve profesyonel hizmetlerin bulunmasının yabancıların ilgisini çektiğini söyledi.

Önceki yıllarda Ege ve Akdeniz sahillerinde genellikle villa ve daire yatırımları yapan yabancı yatırımcılar, son yıllarda köylerden tarım arazileri alarak meyve bahçelerine yatırım yapmaya başladı. Yabancı yatırımcıların tarım arazisi yatırımlarında en çok tercih ettiği illerden birisi de Manisa oldu. Manisa ve ilçelerinde birçok yabancı yatırımcı tarlalara, hayvan çiftliklerine ve seralara yatırım yapmaya başladı.

Yurt içi ve yurt dışında tarım yatırımları bulunan ve anahtar teslimi meyve bahçesi kurulum hizmeti veren Başkan Tamer Yaşar, "Bu sene Gördes, Kula ve Salihli ilçelerinde yabancı yatırımcılar için bin dekardan fazla badem ve fıstık bahçesi kurulumu yaptık. Bazı yatırımcıların da arazi hazırlıklarına devam etmekteyiz. Hazırladığımız arazilere de yine badem ve Antep fıstığı dikimi yapılacak. Yatırımcıların özellikle Manisa’yı tercih etmesindeki en önemli sebeplerden birisi, Manisa’da hala büyük boyutlarda arazi bulunabiliyor olması, profesyonel hizmet alabilecekleri tarım firmaları mevcut olması, İzmir’e ve otoyol ile İstanbul’a birkaç saat içerisinde ulaşılabiliyor olması geliyor" dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, yabancı gerçek kişilerin satış ve benzeri yollarla edinmiş oldukları tarla, bağ, bahçe, zeytinlik gibi tarım vasıflı aktif taşınmazların büyüklüğü 16 milyon 265 bin 176 metrekare olarak görülüyor.

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