Nevruz kutlamalarında renkli görüntüler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul bahçesinde gerçekleştirilen Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Çuval yarışı, kaşıkta yumurta taşıma yarışması gibi oyunlarla renklenen Nevruz Bayramı kutlamasında protokol üyeleri ve öğrenciler yakılan ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı.

Alaşehir’de Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Beşeylül İlkokulu tarafından hazırlanan Nevruz kutlamaları okul bahçesinde yapıldı. Nevruz kutlamalarına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Alaşehir Beşeylül İlkokulu Müdürü Recep Gündüz günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Programda yöresel yemekler, yer sofrası halk oyunları, örste demir dövme, ateşten atlama, kaşıkta yumurta taşıma ve çuval yarışları yapıldı. Çuval yarışları sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Kutlamalarda katılımcılara keşkek ikramı yapılırken, öğrenciler arasında yapılan çuval yarışında İsmail Sarı, kaşıkta yumurta taşıma yarışmasında da Şadiye Seda Suna birinci oldu.

Törende Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun örste çekiçle demir döverken, yakılan Nevruz ateşinden hem protokol üyeleri hem de öğrenciler atlayarak baharın gelişini kutladı.

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