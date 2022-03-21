Kula Şoförler Odası'nda Başkan Kırlı 10 oy farkla güven tazeledi

Manisa'nın Kula ilçesinde önceki gün yapılan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda 3 aday listesi yarıştı. 10 oy farkla yeniden başkanlığa seçilen Oktay Kırlı, güven tazeledi.

Kula Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulu, Kula Belediyesi Düğün Salonu'nda yapıldı. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Denetim ve yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından adaylar birbirlerine başarılar diledi. Mevcut başkan Oktay Kırlı ve Ahmet Gürkan ile Doğan Durgut'un yarıştığı seçimlerde toplam 389 oy kullanıldı. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimde, 176 oy alan mevcut başkan Oktay Kırlı yeniden başkanlık görevine seçilip güven tazelerken, Ahmet Gürkan 166 oy, Doğan Durgut ise 42 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Oktay Kırlı ve ekibi büyük mutluluk yaşarken, oyun havası eşliğinde sevinç yaşadılar.

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