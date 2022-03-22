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Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç EGEKAF 22 açılışına katıldı

İHA

Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç EGEKAF 22 açılışına katıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) paydaşlar arasında yer aldığı Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF’22) Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın katılımıyla gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörlüğü ile Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Manisa CBÜ'nün paydaşlar arasında yer aldığı EGEKAF’22 düzenlenen törenle açıldı. Fuar İzmir’de kapılarını açan ve Avrupa’nın alanında en kapsamlı organizasyonu olan EGEKAF 22’nin Açılış Törenine, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, 19 paydaş üniversitenin rektörleri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyasının temsilcileri, akademisyenler, mezunlar ve öğrenciler katıldı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın açılış konuşmalarının ardından Ege Bölgesi üniversitelerinde 20202021 yılları arasında ödül alan öğrencilere madalya takdimi gerçekleştirildi. Törene katılan protokol üyeleri, kurdele keserek fuar açılışını gerçekleştirmesinin sonrasında stantlar gezildi.
Ege Bölgesinin üniversite gençliğini “Yetenek Her Yerde” sloganıyla iş dünyası ile bir araya getiren ve 600’e yakın firmanın stant kurduğu fuarda; 33 mülakat atölyesi, 29 seminer, 19 panel, 13 sosyal etkinlik, 8 söyleşi ve 9 sergi hazırlandı.

Manisa CBÜ standı ilgi gördü
Öte yandan Fuar İzmir A Holünde iki ayrı stantla yer alan Manisa CBÜ, katılımcılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.
EGEKAF 22'nin açılış töreninin ardından Manisa CBÜ'nün her iki standını ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç öğrencilerle sohbet ederek fuarın kariyer imkanlarını araştırmak ve sektör temsilcisi firmalardan bilgi almak isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.
2 gün boyunca sürecek Fuar, öğrenci ve mezunlara kariyerlerini planlamalarında önemli katkılar sunacak.

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